Catania, test d’ingresso a Medicina: 2900 aspiranti camici bianchi

Martedì l'atteso esame di ammissione ai corsi di studio a numero programmato

Saranno quasi 2.900 gli aspiranti camici bianchi che martedì 6 settembre sosterranno le prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato nazionale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria. Per i 2.875 candidati etnei – oltre duecento in più rispetto all’anno scorso – l’appuntamento è a partire dalle 8,30 per effettuare le operazioni di riconoscimento, mentre il test prenderà il via alle 13 in ciascuna delle sedi di svolgimento in cui gli aspiranti medici e odontoiatri sono stati distribuiti in base alla data di nascita: Torre Biologica (via Santa Sofia 89); Cittadella universitaria, Edifici 4/5/14/15 e “Aule Farmacia” (via Santa Sofia 64); Polo didattico “Gravina” (via Gravina 21); Polo didattico “Virlinzi” (via Roccaromana 43-45).



La prova dura 100 minuti e consiste in 60 quesiti a risposta multipla (5 opzioni) su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. I posti disponibili sono 400 per Medicina e 25 per Odontoiatria. I candidati dovranno portare con sé un documento di riconoscimento, una mascherina FFP2 (che dovrà essere indossata obbligatoriamente per tutto il tempo di permanenza nella struttura) e l’autodichiarazione Covid-19. Non sarà possibile utilizzare telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, né portare con sé penne, matite, fogli in bianco, materiale di cancelleria in genere, o consultare manuali, testi, fotocopie, appunti e qualsiasi tipo di materiale di consultazione.



Sono previste, inoltre, ulteriori disposizioni di sicurezza, quali la raccomandazione di non farsi accompagnare da persone terze, anche se congiunti, per evitare assembramenti, igienizzarsi le mani negli appositi dispenser, mantenere il distanziamento di un metro, avvisare tempestivamente il personale addetto alla sorveglianza nel caso si accusino dei sintomi durante la prova.

Tutte le informazioni relative al test sono disponibili sul sito www.unict.it nella sezione dedicata al concorso.



I test di ammissione in Medicina e Odontoiatria, dal prossimo anno accademico (2023/2024), potrebbero essere sostituiti, così come annunciato dal ministro dell’Università e delle Ricerca Maria Cristina Messa, dai “Test online” che saranno ripetibili, cioè potranno essere svolti dai candidati a partire dal penultimo anno della scuola secondaria superiore (o anche chi ha già ottenuto il diploma) e per due volte l’anno e potranno essere svolti in anticipo rispetto alle modalità attualmente adottate.