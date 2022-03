Catania, topi d’appartamento scoperti “in diretta”, arrestati

Le riprese del sistema di videosorveglianza e l'intervento della Polizia

CATANIA – Scoperti e fermati mentre rubavano in un appartamento: nel pomeriggio dello scorso 26 febbraio la Polizia ha arrestato tre uomini, M.S. di 28 anni, P.M. di 33 e M.A.D. di 24, sospettati del reato di furto aggravato in abitazione in concorso tra loro.

Il controllo

Come si legge in un comunicato della Questura di Catania, il personale della Squadra Mobile è intervenuto in una casa del rione Barriera in seguito alla segnalazione da parte del proprietario di un’abitazione di un furto in atto. Lo stesso proprietario, infatti, ha visto attraverso il sistema di videosorveglianza collegato in remoto al suo cellulare che due persone si stavano aggirando nella sua casa.

La fuga

Qualche minuto dopo i due topi d’appartamento sono stati segnalati su un’auto di colore rosso che è stata intercettata dai poliziotti, già sistemati sulle vie di fuga. Gli uomini della Polizia hanno perquisito i due uomini e ritrovato la refurtiva, che è stata consegnata al proprietario.

“In ragione del fatto – si legge ancora nel comunicato della Questura – di essere stati sopresi nell’immediatezza dei fatti con i preziosi trafugati, M.S., M.D.A. e P.M. venivano tratti in arresto e, dopo le formalità di rito, i primi due venivano tradotti in carcere, mentre il terzo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria”.