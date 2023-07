Catania, Torrisi (Sac): “Incendio marginale, vogliamo riaprire presto” VIDEO

L'ad della Società che gestisce lo scalo etneo: "Ci scusiamo, ovviamente, per i disagi". Intanto, convocato un vertice in Prefettura

CATANIA – Questa mattina, Nico Torrisi Amministratore delegato della Sac (Società che gestisce lo scalo di Fontanarossa), ha parlato ai giornalisti intervenendo in merito a quanto accaduto ieri sera.

Vertice in Prefettura

Intanto, il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha convocato, per ore 13, una valutazione sulla situazione in atto presso l’Aeroporto “V. Bellini” di Catania, chiuso – per l’appunto – dalla tarda serata di domenica 16 luglio a seguito di un incendio divampato al terminal arrivi dello scalo etneo.

All’incontro parteciperanno il Sindaco di Catania, le Forze dell’ordine e rappresentanti dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dell’Enac, dell’Enav e della SAC, società di gestione dell’aeroporto