Catania, torta col viso di Trantino infilzata con una spada: scatta la denuncia

Il video sui social è stato rimosso. La solidarietà

CATANIA – Un uomo prende una spada e infilza ripetutamente una torta con le candeline accese e con, riprodotta, l’immagine del volto del sindaco di Catania, Enrico Trantino, mentre più persone cantano ‘tanti auguri a te’ e insultano il primo cittadino.

La denuncia di Trantino

È il contenuto di un video postato sui social che è stato poi rimosso, ma non prima che fosse segnalato alla vittima che ha denunciato l’episodio alla polizia postale di Catania, che ha già identificato l’uomo che con la spada infilzava la torta e gli altri partecipanti.

Enrico Trantino nei mesi scorsi era stato apostrofato con parole pesanti da un cittadino che, con un video sui social, aveva minacciato di prenderlo a colpi di casco dopo che i vigili urbani avevano messo le ganasce alla sua auto parcheggiata davanti al Policlinico di via Santa Sofia. Anche in quel caso il sindaco ha denunciato

La solidarietà

“Esprimiamo solidarietà nei confronti del Sindaco di Catania Enrico Trantino e condanniamo come profondamente irrispettoso l’episodio verificatosi all’interno di un locale pubblico in cui è stata servita una torna di compleanno con la rappresentazione del volto del primo cittadino, poi tagliato dal festeggiato”. Lo dichiarano i componenti del gruppo Mpa-Grande Catania in Consiglio Comunale insieme alla coordinatrice Pina Alberghina.

“Un gesto – spiegano – che travalica il rispetto e il decoro non solo verso la persona ma verso l’istituzione che rappresenta. Ogni rappresentante istituzionale merita rispetto e attenzione per il ruolo che ricopre, il dibattito pubblico non può e non deve mai prescindere da toni costruttivi e di confronto non decadere in offesa personale o umiliazione”.