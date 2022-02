Catania: tour de force per la salvezza dentro e fuori dal campo

Nel mese di febbraio sono ben 7 gare da disputare visti anche i tre “recuperi” infrasettimanali

CATANIA – Il Catania ci riprova, sperando di riscattare subito la pericolosa debacle interna di domenica scorsa contro il Catanzaro scaturita dai soliti, evitabilissimi, errori difensivi che hanno spianato la strada ai calabri. La quinta battuta d’arresto stagionale tra le mura amiche ha complicato ulteriormente la posizione in classifica degli uomini di Baldini, attesa adesso da un vero e proprio tour de force nel mese di febbraio con ben 7 gare da disputare visti anche i tre “recuperi” infrasettimanali.

TOUR DE FORCE

Si comincia da oggi in occasione della prima di due trasferte consecutive, sul campo della Fidelis Andria, in quello che si preannuncia come une vero e proprio scontro salvezza. I rossazzurri, infatti, anche alla luce dell’inevitabile penalizzazione che arriverà a breve, rischiano seriamente di restare invischiati nelle sabbie mobili dei play-out e dovranno puntare a recuperare, lontano dal “Massimino”, i punti sprecati tra le mura amiche. Baldini, peraltro, potrà disporre anche dell’apporto degli ultimi arrivati (Lorenzini e Simonetti) per risalire la china, in attesa che si sblocchi la situazione societaria giunta ormai al capolinea.

Dopo il fallimento della storica matricola 11700, l’11 febbraio prossimo, infatti, sarà una data fatidica per l’acquisizione della società rossazzurra in riferimento al bando promulgato dal Tribunale etneo. Solo attraverso tale procedura, la principale formazione calcistica catanese potrà garantirsi una sua continuità, mantenendo il titolo sportivo di serie C.

Sul campo, intanto, spetta a Baldini ed i suoi dare il massimo per agguantare la salvezza, grazie soprattutto alle prodezze di Luca Moro che ha già toccato quota 20 gol in questa stagione, circostanza che gli vale il titolo di capocannoniere in terza serie ma, soprattutto, le attenzioni del grande calcio. Il Sassuolo, infatti, si è già accaparrato il prolifico attaccante di proprietà del Padova ma che, sino alla fine di questa stagione calcistica, delizierà ancora il popolo rossazzurro.

A tal proposito, la tifoseria del Catania è chiamata – una volta di più – a fare la sua parte… spingendo i propri beniamini con maggiore partecipazione di quanto non sia stato fatto ultimamente.