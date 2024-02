Sul posto i sanitari del 118

CATANIA – Traffico in tilt sulla circonvallazione di Catania, sul denominatore viale Odorico da Pordenone, per un incidente. Per causa ancora in fase di accertamento si sono scontrati un mezzo a due ruote e un’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi, la dinamica e le operazioni di soccorso alle persone coinvolte.