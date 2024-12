Sul posto i vigili urbani

CATANIA – Traffico rallentato a causa di in incidente stradale, nella centrale via Tomaselli all’imbocco della via Muscatello.

L’episodio è accaduto in serata e ha visto coinvolto un centauro, rimasto a terra ma vigile.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale. La dinamica è in corso di accertamento.