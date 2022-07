Incidente in giardino, muore Davide Tallarico: cestista paternese

Cordoglio nel mondo del basket etneo.

PATERNO’ – È morto per un tragico incidente domestico nel suo giardino a Mascalucia. Davide Tallarico, storico giocatore di basket paternese, aveva solo 48 anni. I soccorsi purtroppo non sono arrivanti in tempo: sarebbe stata fatale una ferita profonda alla gamba che si è procurato mentre faceva dei lavori di potatura di alcuni alberi. Il suo profilo social nelle ultime 24 ore si è trasformato in un diario di commozione e cordoglio. Dagli ex atleti azzurri di Belpasso che ha allenato in Promozione ai suoi compagni di squadra paternese. Tallarico era un’ala e ha giocato in C2 a Paternò nel 1994-’95 e dal 1999 al 2006. Poi, dal 2006-07 al 2016-17, è stato tecnico a Belpasso tra Serie D e Promozione. Ma ci sono anche gli scatti come paracudista della folgore. “Onore a te caporale”, scrivono. Tallarico inoltre era tra i portatori del fercolo del Cristo Morto durante la processione del Venerdì Santo a Paternò. Una comunità sconvolta quella di Paternò. Ma anche Mascalucia è incredula davanti a questa drammatica scomparsa. Un altro lutto nel mondo dello sport etneo.