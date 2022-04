Catania, Trombetta nuovo segretario Città Metropolitana

Lascia il comune di Acireale, dove ha ricoperto lo stesso incarico dal 2017.

CATANIA – Mario Trombetta è il nuovo segretario generale della Città Metropolitana di Catania. Lo rende noto lo stesso ente dopo la nomina da parte del commissario straordinario con i poteri del sindaco metropolitano Federico Portoghese. Trombetta, laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione di avvocato, lascia il Comune di Acireale, dove ha ricoperto lo stesso ruolo di segretario dal 2017. “Negli anni -. afferma la note dell’ente – Trombetta ha maturato una considerevole esperienza professionale in attività contrattualistica degli enti pubblici, con particolare riferimento in materia di appalti e in materia di procedure di acquisizione ed alienazione del patrimonio comunale. Possiede una notevole e approfondita esperienza pluriennale nel campo dell’amministrazione pubblica, con particolare riferimento alla direzione di Enti locali e per quanto attiene il controllo di regolarità amministrativa e contabile ex art. 147 Tuel”. “Trombetta – conclude la nota – ha anche maturato un’esperienza pluriennale per compiti d’istituto connessi alla mansione svolta e al ruolo ricoperto nel campo della finanza pubblica e, in particolare, nello studio e l’analisi delle modalità di finanziamento negli enti locali”. (ANSA).