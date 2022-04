Catania, trovato morto il 22enne disperso in mare VIDEO

Il tragico epilogo.

CATANIA – Le speranze di poterlo trovare vivo erano già vacillate ieri sera quando, per le condizioni di luce, le ricerche sono state sospese per riprendere stamattina all’alba. Purtroppo il nigeriano 22enne disperso ieri sera nel tratto di mare della Playa antistante la spiaggia libera numero 1 è stato trovato morto.

Il corpo è stato recuperato poco fa dal terzo nucleo Subacqueo della guardia costiera di Catania assieme ai sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania. La salma è stata messa a bordo del battello B19 della Guardia Costiera di Catania che lo ha trasportato sulla banchina motovedetta della Capitaneria di Porto di Catania, dove si procederà all’ ispezione cadaverica a cura del medico legale.

Le ricerche – di Guardia Costiera e Vigili del Fuoco – sono scattate ieri pomeriggio dopo l’allarme lanciato al numero delle emergenze in mare. Il nigeriano era stato visto aggrappato a un pallone prima di scomparire tra le onde. Per lui purtroppo non c’è stata nulla da fare.