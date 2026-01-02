Catania, falsi panettoni al pistacchio di Bronte: denunciato 

L'ipotesi è di tentata frode in commercio e tentata vendita di prodotti con segni mendaci

CATANIA – Tentata truffa nel commercio di prodotti dolciari. I carabinieri del Nas hanno denunciato il titolare di un laboratorio specializzato in prodotti natalizi che vendeva panettoni al pistacchio e al cioccolato fondente presentandoli come “Panettone al Pistacchio Verde di Bronte DOP” e “Panettone al Cioccolato di Modica IGP”.

Secondo quanto accertato dai militari, i panettoni venivano acquistati e successivamente confezionati in scatole personalizzate con il logo dell’azienda e le diciture che richiamavano le due eccellenze siciliane a marchio di tutela. Le verifiche sulla tracciabilità, effettuate anche presso le aziende produttrici, hanno però escluso la presenza tra gli ingredienti sia del pistacchio verde di Bronte sia del cioccolato di Modica.

L’uomo, che aveva anche attivato un sito online per la vendita al dettaglio, è stato denunciato per tentata frode in commercio e tentata vendita di prodotti industriali con segni mendaci, aggravate dall’uso fraudolento di denominazioni di origine e indicazioni geografiche idonee a trarre in inganno i consumatori.