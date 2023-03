Catania, tutto pronto per la prima edizione del Sicily Business Forum

Presenze eccellenti: dall'ex tecnico, Arrigo Sacchi, alla manager Ferrari, Federica Marchionni. E non solo.

3' DI LETTURA

CATANIA. Venerdì prossimo, 17 marzo, dalle ore 9.30, al FourPoints Sheraton di Aci Castello si terrà il più grande evento di business per il Sud Italia, il Sicily Business Forum, organizzato da Plurimpresa in collaborazione con Performance Strategies. Un debutto con numeri importanti: oltre 450 partecipanti dal vivo, 350 in streaming e oltre 40 tra Sponsor, partner e media partner, con un sold out raggiunto oltre un mese prima della data.

L’intervento di Arrigo Sacchi

Una giornata formativa di altissimo livello, a cui partecipano molte aziende, istituzioni, CEO, manager e numeri uno del mondo associativo e si concluderà con una tavola rotonda che affronterà il tema sul rilancio del Mezzogiorno grazie al Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Previsto per le ore 10, l’inizio dei lavori con Arrigo Sacchi con un focus sul tema delle risorse umane, con particolare attenzione alla leadership attraverso le sue 5 regole d’oro per potenziare la gestione del team.

Segue un’intensa e partecipata tavola rotonda, denominata Sicily Business Focus, con due panel di protagonisti e moderata da Leopoldo Gasbarro, Direttore di Wall Street Italia. Imprenditori e istituzioni avranno modo di confrontarsi per delineare nuovi scenari economici, politici e socioculturali e soluzioni per il rilancio del Mezzogiorno d’Italia. L’obiettivo è capire quali sono gli strumenti necessari per investire i fondi che arriveranno nell’ambito del programma Next Generation EU, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), necessari per un rilancio economico del Sud Italia.

Attilio Parisi, Ceo&Founder di Plurimpresa, ha voluto che questo evento fosse proprio in Sicilia perché: “Viviamo una fase storica in cui, grazie al PNRR, le regioni del Sud Italia avranno una grande occasione di rilancio. Con un valore complessivo di più di 220 miliardi di euro, di cui 190 provenienti dal dispositivo europeo e 30 dal Fondo complementare, secondo le stime del Ministero per il Sud. Per questo motivo ho voluto rendere possibile questo momento di confronto tra le imprese siciliane e le istituzioni, scommettiamo sulla Sicilia come baricentro del Mediterraneo”.

Una lunga giornata

Nel pomeriggio Federica Marchionni, top manager in Ferrari, Samsung, Philips, già presidente di Dolce&Gabbana USA, farà immaginare alla platea la costruzione di un nuovo futuro, solleciterà gli intervenuti con numerosi spunti per superare i punti di flessione e reinventare e reinventarsi per superare le crisi. E per spingere lo sguardo oltre i confini, l’attesissimo Paolo Nespoli, uno dei più famosi astronauti al mondo, che incanterà la sala con le immagini dallo spazio, capaci di guidarci verso un cambio di prospettiva per una visione a lungo raggio.

Una full immersion tra manager, Ceo, imprenditori e decision marker capace di generare un nuovo modo di fare impresa!

Marcello Mancini, CEO e Founder di Performance Strategies afferma che è importante: “Dare sostegno alle imprese e alle associazioni, una mission che il nostro Gruppo ha nel DNA, significa anche individuare le personalità del mondo dello sport, della cultura e dell’impresa in grado di ispirare aziende e istituzioni. Siamo molto soddisfatti della reazione delle imprese siciliane, che hanno risposto con grande interesse e coinvolgimento a questa prima edizione del Sicily Business Forum”.

Parisi sottolinea come “Il territorio è pronto a un cambiamento, conferma avuta grazie all’adesione di tante aziende come sponsor&partner, media partner, association partner, che hanno collaborato con grande entusiasmo alla realizzazione dell’evento, Hospitality Partner e technical Partners: Edenred, Eagleburgmann, Sicilsaldo, ST Microelectronics, Trilogy, Reiwa Engine, Tecnologia&Sicurezza, Golden Group, Affissione.Com, Enel Green Power, Centro Studi Area Sud, Pianeta Vacanze Consulting, Fourpoints By Sheraton, Lasiciliaweb, Saitta, Eurema, Anpit, Confcommercio Catania, Aidp, Federmanager, Cida, Cdo, Federagenti, Moak, Lactalis groupe, Oranfresh, Tre Marie, Sammontana, Sibeg, Sorelle Salerno, Bar Ottagono, Acqua Vera, Azienda vinicola Casa Grazia, Bacco, Marullo, Mulinello, Freddoneve, Porsche Catania, Isola Bella Gioielli. Grazie a loro contributo il Sicily Business Forum si confermerà il più grande evento di business per il Sud Italia”.