Catania, ufficiale il ritorno di Lodi: le altre operazioni

Ecco i primi tasselli dei quali si hanno i crismi della conferma.

CATANIA. Il Catania può finalmente dare conferma dei primi nomi di una rosa destinata ad ampliarsi di ora in ora. Già agli ordini di mister Ferraro in ritiro a Ragalna, ecco i primi quattro tasselli dei quali si hanno, per l’appunto, i crismi dell’ufficialità.

Francesco Lodi

Napoli il 23 marzo 1984. L’esperto centrocampista è stato un protagonista di rilievo nella storia del Calcio Catania, dal 2011 al 2020, firmando pagine prestigiose nella più recente epoca del club in Serie A e scegliendo successivamente di esordire in Serie C, a 33 anni, per tornare ad indossare la maglia che ha definito sua “seconda pelle”. Al suo attivo, in rossazzurro, 206 presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali, con 50 gol e 44 assist. In avvio di carriera, Lodi si laureò campione d’Europa con l’Italia Under 19 e compì interamente la trafila nelle nazionali giovanili, partendo dall’Under 15 e giungendo all’Under 21. Con l’Empoli, conquistò una promozione nella massima serie nel 2002 e debuttò successivamente in A, categoria in cui si è espresso anche con Udinese, Genoa e Parma. Ha giocato inoltre in B, con il Vicenza e il Frosinone, in C con la Triestina e in D, con Messina Football Club ed Acireale.

Giuseppe Giovinco

Nato a Torino il 26 settembre 1990. Nel 2021/22, in Serie C, l’atleta piemontese ha realizzato 9 reti nell’arco delle 35 gare disputate con il Taranto. Cresciuto calcisticamente nella Primavera della Juventus, con la quale ha vinto due edizioni del “Torneo di Viareggio”, l’attaccante ha sommato fin qui 338 presenze e siglato 54 gol in ambito professionistico, guadagnando una promozione in Prima Divisione nel 2011, con la Carrarese, e partecipando ad altre tre edizioni dei playoff: con il Pisa nel 2014, con l’Imolese nel 2019 e con il Renate nel 2021. Ha indossato anche le maglie dell’Esperia Viareggio, del Savona, del Tuttocuoio, del Catanzaro, del Matera e del Ravenna.

Simone Pino

Nato a Catania il 15 aprile 2002. Il difensore centrale, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Calcio Catania, ha vissuto l’esordio professionistico in maglia rossazzurra nel 2021/22, collezionando due presenze in Serie C. Al suo attivo, anche una formativa esperienza con la Lazio, nel campionato Primavera 1.

Giulio Frisenna

Nato a Catania il 6 aprile 2002. Il centrocampista, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Calcio Catania, ha già collezionato 38 presenze e realizzato 2 reti in Serie D, sommando l’esperienza con il Licata nel 2020/21 e quella con il Città di Sant’Agata nel 2021/22, caratterizzata dall’accesso ai playoff.

Francesco Rapisarda

NatCatania il 4 giugno 1992. Nel 2021/22, in Serie C, l’esterno destro ha sommato 41 presenze con la Triestina, realizzando 4 reti e confermandosi tra i migliori interpreti del ruolo nella categoria. Nell’arco delle ultime sei stagioni, le due più recenti vissute con il club giuliano e le quattro precedenti con la Sambenedettese, il difensore ha sempre conquistato l’accesso ai playoff per la promozione in B. Cresciuto nel settore giovanile del Calcio Catania, Rapisarda collezionò le prime esperienze nel girone I della Serie D con il Cosenza, nel 2011/12, e in Seconda Divisione con l’Aquila, nel 2012/13: in entrambi i casi vinse i playoff, disputando le finali da titolare. Nel biennio successivo, indossò la maglia della Vigor Lamezia, debuttando del 2014/15 in terza serie. Dal 2015 al gennaio 2017, la parentesi con il Lumezzane.