Catania, un 77enne cade mentre sta raccogliendo le olive e muore

Sul posto i carabinieri

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – Stava raccogliendo le olive nella sua campagna in contrada Poggio Dell’Aquila. Improvvisamente però qualcosa è andato storto. È scivolato giù da un muretto e ha perso la vita. È morto così un 77enne residente a Camporotondo Etneo. La tragedia si è consumata ieri.

Vani i soccorsi

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, che giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso, sarebbe morto sul colpo. Questo perché a seguito della caduta avrebbe sbattuto violentemente la testa. Sul posto anche i militari della stazione di Santa Maria. Da quanto si apprende, comunque, non ci sono dubbi sulla dinamica del drammatico incidente.