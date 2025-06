“Un Goal per la Solidarietà”: sostegno alla Caritas e un calcio al bullismo

Consegnato il ricavato della manifestazione giunta all'edizione numero diciassette

CATANIA – Un calcio ad una piaga come il bullismo. Ed una mano tesa alla Caritas diocesana di Catania. La diciassettesima edizione di “Un Goal per la Solidarietà” si è chiusa ufficialmente con la consegna simbolica del ricavato del quadrangolare di calcio tenutosi allo stadio “Angelo Massimino” lo scorso 30 aprile.

A distanza di un mese esatto dalla manifestazione di beneficenza, il patron Luca Napoli ha richiamato in piazza Duomo, cuore pulsante della città, alcuni dei protagonisti di un appuntamento che anche quest’anno è riuscito a calamitare l’attenzione di migliaia di studenti: della provincia di Catania, della Sicilia e anche oltre.

Presenti sotto l’egida dell’elefante, c’erano tra gli altri il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, Il Comandante del Comparto di Polizia postale, Marcello La Bella, l’assessore allo sport, Sergio Parisi, il direttore della Caritas diocesana, Don Nuccio Puglisi, il presidente ed il capitano delle All Stars Sicilia, rispettivamente Fabio Timoniere ed Armando Pantanelli.

“Grande risposta delle scuole”

“Tengo a ringraziare tutti coloro hanno contribuito al successo in termini di numeri e di sensibilizzazione, dell’edizione di quest’anno – ha spiegato un instancabile Luca Napoli -. Sono felice del riscontro avuto con i tanti giovanissimi che hanno supportato la scelta di scendere in campo tutti assieme contro il bullismo. Le scuole, attraverso anche il sostegno dell’Ufficio scolastico regionale, hanno dato una grande risposta. Che adesso avrà un seguito con una campagna di sensibilizzazione che vedrà protagonisti proprio gli studenti. E grazie anche alla vicinanza di istituzioni come l’Ars che hanno sposato in pieno il nostro progetto.

E, poi, – conclude il patron – la collaborazione con la Caritas della quale siamo onorati e orgogliosi: un modo per restituire qualcosa al prossimo”.

La cifra raccolta sfiora i 29 mila euro: una metà donata (per l’appunto) alle attività della Caritas, l’altra ad una campagna che affronterà un fenomeno da combattere come il bullismo.

“Non restare indifferenti”

“Quello che so è che questa manifestazione ci regala sempre spunti di riflessione e di impegno – ha detto il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno -. Ed una cosa dobbiamo farla: non restare, in alcun modo, indifferenti”.

E come al termine di ogni edizione, appuntamento all’anno prossimo con “Un Goal per la Solidarietà”.