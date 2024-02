Catania, un nuovo ambulatorio per la Caritas: più spazi e medici

Le parole di monsignor Renna

CATANIA – La Caritas Diocesana ha inaugurato un nuovo ambulatorio che amplia gli spazi e il numero dei medici a disposizione dei servizi già offerti dalla Rete di accoglienza sanitaria attiva dal 2016. La struttura, in un’area autonoma e collegata all’Help Center della Stazione Centrale, nasce – sottolinea una nota della stessa Caritas “da un’attenta valutazione dei bisogni evidenziati dal Centro di Ascolto, che negli ultimi anni ha registrato numeri di rilievo, con circa 600 tra visite e somministrazioni di farmaci nel triennio 2021/2023”.

I locali sono stati concessi in comodato d’uso da Rete Ferroviaria Italiana SpA al Comune di Catania e sono stati ristrutturati e arredati grazie al contributo dell’8xmille alla Chiesa Cattolica e al supporto manifestato di tantissimi donatori privati.

Renna: “Un tassello importante”

Presente all’inaugurazione l’Arcivescovo di Catania, Luigi Renna. “L’ambulatorio sanitario – spiega – armonicamente inserito all’interno di una struttura come l’Help Center, che già da anni si occupa di offrire accoglienza, ascolto, ristoro e sostentamento ai più bisognosi, costituisce un tassello importante in continuità con la luminosa visione della speranza cristiana che non si limita alla guarigione e al bene dell’anima, ma anche al corpo. E il corpo non è solo una mera custodia dell’invisibile; il corpo è fatto per abbracciare, per sorridere, per compiere il bene e godere della vita”.