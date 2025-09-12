Catania, al via la bonifica di piazza Grenoble: “Un’azione concreta”

Lo annuncia il vicepresidente del I Municipio, Giuseppe Arcidiacono.

CATANIA – “Annuncio con soddisfazione che sono partiti i lavori di bonifica di Piazza Grenoble. Dopo le numerose segnalazioni e richieste avanzate dal Municipio e dai cittadini, l’amministrazione comunale e l’assessore Massimo Pesce sono intervenuti con decisione, disponendo la rimozione della discarica abusiva che da tempo deturpava l’area”. Lo dichiara il vicepresidente del I Municipio, Giuseppe Arcidiacono.

Azione “tempestiva e concreta”

“Si tratta di un’azione tempestiva e concreta – prosegue Arcidiacono – che ha l’obiettivo di restituire decoro e vivibilità a un luogo importante per il quartiere. Ringrazio l’amministrazione e l’assessore Pesce per l’impegno dimostrato”.

Il vicepresidente conclude ribadendo l’importanza della continuità: “Speriamo che questo lavoro prosegua anche in futuro, perché il rispetto dell’ambiente e del bene pubblico deve restare una priorità condivisa da tutti”.