Catania, via libera all’Urban Center nel cuore di San Berillo

Approvata la delibera per l’acquisto di tre immobili privati destinati alla riqualificazione del quartiere

CATANIA – Il Consiglio comunale di Catania ha approvato la delibera relativa al piano di riqualificazione di San Berillo, presentata dall’assessore al Patrimonio Daniele Bottino. Il provvedimento riguarda l’acquisto di tre immobili privati funzionali alla realizzazione dell’Urban Center, progetto finanziato dallo Stato nell’ambito dei Piani urbani integrati.

L’operazione prevede un investimento di 545 mila euro e consentirà al Comune di acquisire gli edifici attraverso un accordo con i proprietari, evitando così il ricorso agli espropri.

Le strutture saranno demolite per fare spazio a una nuova piazza con aree attrezzate, spazi verdi, servizi igienici e box infopoint. “Si tratta di un passaggio importante verso la riqualificazione del territorio urbano di San Berillo vecchio”, ha dichiarato Bottino.

Il piano complessivo per il quartiere può contare su un finanziamento di 6 milioni di euro e interesserà anche alcune vie della zona, tra cui via Pistone, via Carro, via Buda e via delle Finanze, oltre a successivi interventi previsti in via Coppola e via Montesano.