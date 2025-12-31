Catania, Zhoe prima nata del 2026: lieto evento all’ospedale di Nesima

È nata un istante dopo la mezzanotte

CATANIA – All’Ospedale di Nesima, nel reparto di Ginecologia diretto dal Prof. Ettore, un secondo dopo la mezzanotte, è venuta alla luce Zhoe.

La neonata pesa 2.780 grammi ed è in ottime condizioni di salute. La mamma, Paola, 31 anni, ha dato alla luce il suo terzo figlio, assistita con professionalità dall’équipe medica e infermieristica del reparto.

Il papà, Stefano, 30 anni, condivide la grande emozione per questo lieto evento, che apre simbolicamente il nuovo anno con una nascita carica di speranza.