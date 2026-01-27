 Catanzaro: "Il Pd propone fondo per interventi nei territori colpiti da calamità"
Catanzaro: “Il Pd propone fondo per interventi nei territori colpiti da calamità”

"Di fronte a quanto sta accadendo serve un intervento ben più deciso rispetto alle somme stanziate dal governo nazionale"
PALERMO – “La Sicilia è stata messa in ginocchio da eventi climatici e ambientali, il gruppo Pd ha presentato un Ordine del giorno per chiedere di utilizzare 500 milioni di euro di avanzo di amministrazione non vincolato per un fondo destinato ad un piano straordinario di interventi per la messa del territorio e per ristorare famiglie ed imprese, in particolare per Niscemi, comune colpito da una gravissima frana”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars.

“Di fronte a quello che sta accadendo serve un intervento ben più deciso rispetto alle somme stanziate dal governo nazionale che sono davvero irrisorie – ha aggiunto Catanzaro nel corso del suo intervento a Sala d’Ercole – ed è assurdo che il governo Meloni, con un territorio che sprofonda sotto i nostri occhi, continui a dire che la priorità per la Sicilia è il Ponte sullo Stretto”.

