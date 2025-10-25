Catanzaro-Palermo, Inzaghi: “Perdere così non lo accetto”

Il tecnico: "Sono molto deluso dal primo tempo. Non si può prendere gol su rimessa"

Arriva la prima sconfitta in Serie B per il Palermo contro il Catanzaro di Alberto Aquilani. Pippo Inzaghi, tecnico dei rosanero, commenta in questo la gara giocata al “Ceravolo” in conferenza stampa post partita. L’allenatore dei siciliani ha detto la sua sul ko di misura contro i calabresi.

“Abbiamo avuto le nostre occasioni, siamo onesti. Il primo tempo è stato interpretato malissimo, ma abbiamo offerto un buon secondo tempo con due o tre occasioni clamorose. Se avessimo giocato la prima frazione così magari non avremmo perso. Rimbocchiamoci le mani, fra poche ore rigiochiamo. Sono molto deluso da questo primo tempo”.

“Questa gara insegna che le corazzate non esistono e non dobbiamo sentire le chiacchiere degli avversari, che tutti gli anni vedono nel Palermo una corazzata – ha aggiunto il mister del Palermo -. Alla vigilia ero stato chiaro, mi dispiace”.

“Non possiamo prendere gol su rimessa. Poi la squadra ci ha provato, ma il Catanzaro ha fatto la sua onesta partita e occorre fare i complimenti. Non posso pensare che la mia squadra sia quella del primo tempo, con quell’approccio molle. Prima o poi occorreva perdere, ma in questo modo, non l’accetto”, ha concluso Inzaghi.