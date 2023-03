Catanzaro (Pd): “Sanità in tilt, il governo Schifani che fa?”

Le parole del capogruppo Pd.

“Nei pronto soccorso della Sicilia si registrano ormai quotidianamente proteste per le attese interminabili, la rete ospedaliera e quella dei servizi di assistenza è abbandonata a sé stessa, il mondo della sanità privata è pronto a scendere di nuovo in piazza, e la vicenda dei precari Covid sembra ormai una telenovela sulla pelle dei lavoratori. E il governo Schifani che fa? Invece di ascoltare le proposte di chi vorrebbe migliorare la situazione si nasconde dietro un muro di gomma”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.

“Proprio in materia di sanità il gruppo Pd ha presentato diverse interrogazioni parlamentari alle quali il governo non ha ancora risposto – aggiunge Catanzaro – alla prossima conferenza dei capigruppo formalizzerò la richiesta di dedicare una seduta ad un approfondito dibattito d’aula sulla sanità siciliana. Il governo regionale, ad iniziare dal presidente della Regione Renato Schifani e dall’assessore alla Salute Giovanna Volo, ha il dovere di assumersi le sue responsabilità di fronte alla necessità di assicurare il diritto alla salute dei cittadini”.