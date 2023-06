L’ultima battaglia di De Luca: “Torni il casinò di Taormina” VIDEO

L'annuncio via social

TAORMINA (MESSINA) – Il ritorno del casinò di Taormina. È l’ultimo fronte aperto da Cateno De Luca, vulcanico neo sindaco della perla dello Jonio e leader di Sud chiama nord. “Abbiamo aperto il fronte per il casinò – ha annunciato De Luca nel corso di una delle sue dirette Facebook -. Una legge che non riguarda solo Taormina ma il riscatto di un Meridione che, anche su questo fronte, è stato ammazzato e ha subito le lobby dei casinò del nord”.

De Luca: “Viaggi romani per il casinò di Taormina”

De Luca ricorda che il casinò di Taormina esisteva in passato “e con un colpo di mano è stato chiuso”. Ora il sindaco di Taormina, che ha già aperto un fronte che riguarda la gestione del Teatro Antico (“il Comune non prende soldi ma deve garantire sicurezza e servizi per i grandi eventi”), punta al nuovo obiettivo e guarda al Parlamento nazionale dove Sud chiama nord ha due rappresentanti: “Voglio che venga ripristinato il casinò, ce lo meritiamo. Spero che i miei viaggi romani vadano a buon fine. Si tratta di un’altra battaglia importante che faremo senza se e senza ma: è un riconoscimento del Parlamento nazionale nei confronti della Sicilia”.