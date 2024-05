De Luca e la campagna elettorale in camper: “La mia corsa per il 4%”

Il leader della lista 'Libertà': "Voglio superare lo sbarramento"

PALERMO – Il camper, che da segno di libertà è diventato un po’ una costrizione, gira in questi giorni le strade di casa: quella provincia di Messina che per Cateno De Luca è roccaforte di consenso e affetto. I medici, dopo la polmonite acuta che lo ha colpito, hanno vietato spostamenti d’aereo e così De Luca ha girato l’Italia su quattro ruote. “Non mi fermo, anche con la flebo…”.

Come procede la campagna elettorale della sua lista ‘Libertà’ per le Europee?

“Bene, in questi giorni siamo nella provincia di Messina. Ho scelto di girare in camper e dopo la sosta forzata ai box abbiamo ripreso la campagna elettorale alla grande”.

Come sta?

“Non sono ancora al 100%. La polmonite acuta si cura solitamente con dieci giorni d’ospedale e poi riposo assoluto e niente stress. Ma io non posso permettermi di fermarmi. Ci sono giornate in cui vado al massimo, altre nelle quali non riesco… . Ho dovuto tenere conto necessariamente di alcune prescrizioni mediche e così ecco la scelta del camper: più per necessità che per slogan”.

L’obiettivo di ‘Libertà’ in Sicilia a queste Europee?

“Il 20%, percentuale che scenderebbe al 15% nel complesso della Circoscrizione Isole. Se si raggiungessero questi numeri sarebbe un grande risultato che ci consentirebbe di superare la soglia di sbarramento del 4%”.

Al momento qual è la situazione?

“A mio avviso siamo piantati attorno al 3% a livello nazionale, il 10% in Sicilia. Del resto soltanto due italiani su dieci conoscono ‘Libertà’, rapporto che in Sicilia sala a quattro su dieci. Gli italiani che conoscono Cateno De Luca sono invece cinque su dieci, nell’Isola si arriva fino a nove”.

Tutto questo per dire?

“Per dire che al momento gli elettori non collegano il progetto della lista ‘Libertà’ a Cateno De Luca. Anche perché la nostra lista è assente dai grandi media nazionali e questo elemento è al centro di diverse denunce che stiamo facendo. le tv nazionali non ci invitano”.

Ritorniamo a 20 giorni fa, a quella lavata di capo ai suoi. Lei ha detto: “Qualcuno si è imborghesito”.

“Sì e questo capita spesso nei progetti politici che partono dal basso e raggiungono un certo livello. C’è chi pensa di potere campare di rendita e che De Luca possa tirare la carretta per tutti”.

Cateno De Luca da solo non può bastare.

“No, chi ha beneficiato di certi risultati oggi deve rimboccarsi le maniche. Voglio vedere la camicia sudata di chi ha fatto l’impossibile, viceversa significherebbe perdere terreno rispetto alle Regionali consegnando ad altri, legittimamente, l’indicazione di quella strategia in virtù della quale abbiamo rinunciato nel recente passato a una candidatura nel centrodestra. Noi, del resto, non crediamo in questo centrodestra”.

Risposta che porta dritta alla prossima domanda: come va il dialogo con Pd e M5s?

“Abbiamo cercato di lavorare e agire in conseguenza di questa sintonia che si è creata. Ci sono le Europee, con un sistema elettorale proporzionale, ma questo voto di certo non compromette la comune visione di creare l’alternativa a questo centrodestra in Sicilia”.

E torniamo alle Europee. Mi formula un pronostico?

“Tutto dipende dal nostro risultato. Alle Politiche il nostro successo ha limitato i numeri di liste che in altre parti d’Italia hanno avuto un boom. Non c’è nessun’altra forza civica che in Italia ha il nostro consenso”.

In che senso ‘dipende’ da voi?

“Se riusciremo a raggiungere il 4% significa che in Sicilia ci saranno sorprese amare per le altre liste e partiti blasonati, con percentuali importanti, potrebbero trovarsi con un seggio in meno a causa nostra visto che da noi ballano due deputati. Potrebbe saltare il secondo seggio del Pd, oppure il secondo di Forza Italia o il terzo di FdI”.