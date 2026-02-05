Cefalù, fermato con la droga in auto: arrestato un 51enne

Trovati 100 grammi di hashish, 8 di marijuana e 1 di eroina

CEFALU’ – I carabinieri di Cefalù hanno arrestato un 51enne, fermato a un posto di blocco a Buonfornello, per detenzione e spaccio di droga. L’uomo fermato alla guida della propria auto, è apparso molto nervoso e, l’atteggiamento dello stesso, non è passato inosservato agli operanti che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e veicolare.

Trovati nella felpa indossata dall’uomo, 100 grammi di hashish, 8 di marijuana e 1 di eroina. La perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione dell’uomo, dove i militari hanno trovato materiale vario per il confezionamento della droga e una stanza attrezzata come serra indoor, al momento priva di piante. Il Gip del tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria.