Cefalù, turista cade sulla Rocca: trauma cranico, i soccorsi

Ha riportato escoriazioni e contusioni in diverse parti del corpo

CEFALÙ – Il Soccorso alpino e speleologico siciliano è intervenuto sulla Rocca di

Cefalù per salvare una turista tedesca di 75 anni che, cadendo, si

è procurata un trauma cranico, una ferita alla testa, escoriazioni e contusioni in diverse parti del corpo.

Cefalù, turista cade sulla Rocca

L’allarme è stato lanciato dai compagni di escursione attraverso il numero unico di emergenza 112.

Ricevuta la segnalazione, la Centrale Operativa del 118 ha immediatamente attivato il Soccorso

alpino, che ha richiesto l’intervento dell’Aeronautica Militare.

Sul posto è arrivato un elicottero del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. Due tecnici di elisoccorso del CNSAS, imbarcati presso l’aeroporto di Palermo Boccadifalco, insieme a un aerosoccorritore dell’Aeronautica militare, sono stati calati con il verricello sul luogo dell’infortunio.

I soccorsi

L’escursionista è stata raggiunta, stabilizzata e recuperata con il verricello, quindi trasportata

all’elisuperficie di Cefalù, dove ad attenderla vi era un’ambulanza del 118 per il successivo

trasferimento all’ospedale di Cefalù.