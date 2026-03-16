Inchiesta sul presunto patto corruttivo

PALERMO – Sei cellulari, tre per ciascuno. L’inchiesta della Procura di Palermo passa anche dall’analisi dei dispostivi elettronici di Carmelo Vetro e Salvatore Iacolino. Il primo, boss e massone, è stato arrestato per corruzione assieme al dirigente regionale Giancarlo Teresi. Il secondo, manager della sanità, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata.

Gli smartpohone, fra cui due iPhone, e una chiavetta usb erano a casa di Iacolino dove sono stati sequestrati anche 90 mila euro in contanti. Gli accertamenti tecnici irripetibili, che saranno eseguiti a partire da mercoledì 18 marzo dagli esperti dello Sco, prevedono l’estrazione di una copia della memoria dei dispositivi. La Procura lo ha comunicato ai difensori di Iacolino, gli avvocati Giuseppe Di Peri, Arnaldo Faro e Pietro Canzoneri.

Giovedì, invece, toccherà all’analisi degli smartphone di Iacolino. I dati estrapolati si aggiungeranno alle intercettazioni fra Vetro e Iacolino in cui si parla di affari e campagne elettorali. Gli investigatori stanno analizzando diverse tornate elettorali: da quelle in cui Iacolino è stato candidato in prima persona a quelle in cui ha appoggiato altri candidati, come la figlia Giorgia con un passato da consigliera comunale (suscitò polemiche il suo arrivo in comando all’assessorato regionale alla Sanità) ad Agrigento, e il deputato regionale Edy Tamajo.