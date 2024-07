Cenere dell’Etna, un milione di euro per i comuni impegnati nella raccolta

L'approvazione della manovra finanziaria all'Ars

CATANIA – Cenere vulcanica: destinato un milione di euro ai comuni impegnati nella raccolta straordinaria di cenere dell’Etna. La decisione è dell’Assemblea regionale siciliana, che ha inserito il provvedimento nella manovra approvata la notte del 30 luglio.

Cenere dell’Etna: lo stanziamento

L’emendamento in manovra finanziaria autorizza l’assessore alle Autonomie locali Andrea Messina a erogare “contributi straordinari per concorrere alle spese sostenute dai comuni per la rimozione della cenere vulcanica prodotta dagli eventi parossistici del vulcano Etna nell’anno 2024”.

Entro 30 giorni dall’approvazione della manovra dovranno essere stabiliti i criteri di riparto delle somme stanziate, un milione di euro, sulla base dei dati censiti dalla Protezione civile.