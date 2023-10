Centro migranti di via Forcile, il Coisp: “Gravi carenze nella sicurezza”

La nota del sindacato di polizia

CATANIA – Problemi nel centro migranti di via Forcile: è la denuncia del Coisp, sindacato di polizia che in una nota esprime “perplessità in ordine alla discutibile struttura per migranti realizzata a Catania presso l’hub vaccinale di via Forcile”.

Centro migranti di via Forcile: i problemi di personale

“Con turnazione di vigilanza h24 – si legge nel comunicato – è presente un numero esiguo di personale appartenente alla Polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e Polizia locale, a fronte di centinaia di extracomunitari in attesa di determinazioni e che entrano ed escono dal centro senza possibilità di adeguati controlli”.

Le carenze di sicurezza

Il sindacato si chiede: “Come possono controllare pochissimi operatori centinaia di migranti? Si è venuta a creare una realtà oggettivamente fragile sotto il profilo della sicurezza e dell’igiene; basti pensare alla mancanza di un idoneo impianto di illuminazione, la presenza di rifiuti di ogni genere: spranghe di ferro, bastoni di legno con chiodi, transenne, frigoriferi, pietre, copertoni, bottiglie di vetro, vetrate e via discorrendo, che, se utilizzati impropriamente, potrebbero divenire pericolosi in caso di risse tra gli ospiti o violenza nei riguardi dei pochissimi operatori presenti sul posto”.

I problemi igienico – sanitari

Il Coisp rileva anche le “notevoli carenze igieniche sanitarie dei servizi igienici” aggiungendo che “manca un locale adibito a posto di polizia idoneo e dotato di un climatizzatore”. ” A ciò – continua il Coisp – si aggiungono le alte temperature e la presenza di innumerevoli insetti; i colleghi, quando devono scrivere, sono costretti a sostare nella macchina di servizio e utilizzare come scrivania il cofano dell’auto. In questo modo è impossibile garantire un’adeguata vigilanza e lavorare in sicurezza”.

Il sindacato chiede a tutte le Istituzioni locali “un immediato intervento volto a far intervenire gli organi precostituiti per legge” e ” in assenza di determinazioni” anticipa “azioni legali e manifestazioni pubbliche per le vie cittadine”.