Centro Sportivo del Palermo: firmata la convenzione con il Comune di Torretta

Diversi i benefici in favore della comunità del paese in provincia di Palermo

PALERMO – Il club rosanero e il Comune di Torretta collaboreranno per garantire una ricaduta sociale virtuosa sul territorio in cui sta per sorgere il nuovo Centro Sportivo rosanero. Grazie a un’apposita convenzione appena firmata tra le parti, il Palermo si impegna infatti ad organizzare e gestire gratuitamente un corso di avviamento al calcio per bambini (dai 6 ai 10 anni) ed una scuola calcio per ragazzi (dagli 11 ai 16 anni) residenti nel Comune di Torretta, con almeno due incontri settimanali per ciascuna categoria.

La convenzione prevede anche inviti allo stadio per i ragazzi più meritevoli in occasione delle partite interne del campionato disputato dalla prima squadra rosanero. Altri accessi verranno riservati a soggetti disabili e relativi accompagnatori. Le scolaresche di Torretta avranno accesso al Palermo Museum al Barbera e saranno inoltre realizzate opere di collegamento che agevoleranno la fruizione del nuovo impianto sportivo.

Il nuovo centro sportivo del Palermo Calcio si integra così con il territorio aprendosi alla comunità, che accoglie con entusiasmo l’iniziativa: “Stiamo donando ai nostri ragazzi una straordinaria opportunità, dandogli la possibilità di sognare”, ha dichiarato il sindaco di Torretta Damiano Scalici. “Mi auguro vivamente che la giornata odierna rappresenti l’inizio di un periodo di crescita e di sviluppo del nostro territorio grazie anche al dialogo ed alla collaborazione con la società calcistica più importante della nostra regione”.