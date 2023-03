“Centrodestra e progressisti non stanno bene: noi siamo compatti” VIDEO

Gabriele Savoca, candidato sindaco "con Cateno De Luca", fa il punto sugli avversari e suoi propri obbiettivi.

CATANIA. Per favore, non chiamatelo candidato “di Cateno De Luca”, ma “con Cateno De Luca”. Gabriele Savoca, avvocato e aspirante primo cittadino di Catania fa il punto con LiveSicilia sulla campagna elettorale e sui cantieri del centrodestra e del fronte progressista. “Dicono che tutto si deciderà a Roma, invece noi siamo già sul campo, in contatto con le persone”, ci spiega prima di mettere la cuffia per essere intervistato da RadioStudioCentrale.