Centrodestra nel guado, Musumeci non decide

Giunta in corso ma niente dimissioni finora

PALERMO – “Mi prendo ancora qualche ora per decidere”. Lo avrebbe detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ai suoi assessori, secondo quanto apprende l’Ansa, nel corso di una riunione di giunta convocata a Palazzo d’Orleans, in merito all’ipotesi di dimissioni anticipate per consentire l’election day con l’accorpamento delle Regionali alle politiche.

Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha già convocato per domani alle ore 11 l’aula. Lo ha comunicato al termine della seduta che ha dato l’ok alle variazioni di bilancio. Il termine ultimo per consentire di andare al voto per la regionali in Sicilia il 25 settembre scade domani.

La giunta, intanto, è ancora in corso: sono ben 18 i punti all’ordine del giorno. Diverse fonti confermano che il presidente della Regione finora non ha fatto cenno a eventuali dimissioni dalla carica, mentre la squadra di governo sta affrontando la scaletta dei lavori.