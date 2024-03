L'uomo lavorava con la vittima in un supermercato nelle vicinanze

NEW YORK, USA – In un drammatico episodio avvenuto nel Queens, a New York, un malvivente ha aggredito e cercato di rapire una giovane di diciotto anni all’ingresso del proprio condominio. La giovane stava facendo rientro a casa dopo aver portato a spasso il cane. Approfittando del momento, l’uomo, precedentemente nascosto dietro un angolo, si è catapultato improvvisamente su di lei assalendola e trascinandola lungo le scale. La madre, sentendo le urla provenire dal pianerottolo, si è subito precipitata sulle scale nel tentativo di salvare la propria figlia. Adriana Alvarez, allertata dalle grida della giovane, è corsa in suo soccorso. Nonostante fosse stata colpita con uno spray al peperoncino e aggredita fisicamente dall’assalitore, la signora Alvarez è riuscita a salvare la figlia dopo una lunga e feroce lotta.

Le urla e il salvataggio: il malvivente non riesce a rapire la giovane

Un vicino di casa, attirato dal trambusto, ha offerto rifugio alle due donne, mentre gli altri residenti del condominio hanno avvertito le forze dell’ordine. Gli agenti di polizia hanno rapidamente identificato l’aggressore come George Vassiliou, un 25enne che lavorava con la vittima in un supermercato nelle vicinanze. Le indagini hanno rivelato che Vassiliou e la giovane vittima erano stati inizialmente amici, ma il loro rapporto si era deteriorato quando lui aveva iniziato a seguirla, a pedinarla e ad intimidirla, al punto che madre e figlia avevano ottenuto un ordine restrittivo contro di lui.

Il tentativo di rapimento è stato meticolosamente pianificato: Vassiliou aveva noleggiato un’auto il giorno precedente l’aggressione, parcheggiandola fuori dall’abitazione della famiglia Alvarez. All’interno del veicolo, la polizia ha trovato una borsa contenente corda, pillole per dormire, melatonina, tamponi e un coltello nascosto nelle tasche dell’aggressore. L’incidente, avvenuto il 23 gennaio, ha lasciato Adriana Alvarez in ospedale a causa delle ferite subite durante lo scontro. Nel frattempo, Vassiliou si trova ora in carcere, in attesa di ulteriori provvedimenti giudiziari.



TUTTI I VIDEO VIRALI SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE