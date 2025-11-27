Erano accovacciati vicino alla ruota anteriore di uno dei due veicoli

CATANIA – I carabinieri del Radiomobile hanno arrestato due persone per furto d’auto alla Plaia. Si tratta di un 18enne e un 23enne, accusati di furto aggravato in concorso. Ieri pomeriggio una gazzella li ha visti vicino a un albergo. Avrebbero sollevato con dei crick due auto.

Gli arrestati erano accovacciati vicino alla ruota anteriore di uno dei due veicoli. Appena hanno visto i Carabinieri hanno lanciato, cercando di disfarsene, una chiave esagonale curva usata per lo smontaggio dei bulloni delle ruote.

Le coppette copri bulloni mancanti

A quel punto i carabinieri hanno verificato che nelle due auto risultavano mancanti 4 coppette copri bulloni di tutte le ruote e 4 bulloni dalla ruota anteriore sinistra, che era già smontata e pronta per essere rimossa. Dagli accertamenti è emerso che l’auto che i due complici stavano smontando era di un turista. Lui ha presentato denuncia per il furto delle parti dell’auto.

L’altra auto è risultata in uso al 23enne. I carabinieri, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato entrambi. Sono a disposizione della Procura.