Il sindaco Salvo Geraci aveva lanciato un appello alla comunità

CERDA (PALERMO) – Grande successo per l’iniziativa “Cerda pulita” che sta coinvolgendo cittadini, volontari e associazioni in una campagna per la pulizia e il decoro del territorio comunale. Oltre 7 tonnellate di rifiuti già rimossi grazie all’impegno di tanti volontari, e sabato prossimo un nuovo appuntamento per bonificare il territorio.

Il sindaco Salvo Geraci nelle scorse settimane aveva fatto un appello pubblico per coinvolgere la comunità in un progetto che dal 23 agosto scorso ha già dato i primi risultati. Nella zona delle ex tribune dell’autodromo della Targa Florio c’è già stato un intervento, supportato anche da Anas e dalla ditta che gestisce il servizio dei rifiuti per bonificare un tratto della statale 120.

Il sindaco: “Rifiuti rimossi”

“Due squadre di volontari – afferma il sindaco Salvo Geraci – hanno già rimosso i rifiuti sulla statale 120, bonificando scarpate e cunette in entrambi i lati della carreggiata. Con ‘Cerda pulita’ abbiamo voluto sensibilizzare tutti al rispetto del territorio, contrastando l’abbandono dei rifiuti e promuovendo decoro e accoglienza. Solo nella prima giornata della campagna ecologica – aggiunge il primo cittadino – sono stati rimossi 3.700 kg di rifiuti”.

Un grande supporto all’iniziativa è stato dato dall’associazione “Vivere Cerda” che ha coinvolto tanti cittadini. “A tutti i volontari – riprende il sindaco Salvo Geraci – va il nostro grazie per l’impegno, la passione e il senso civico dimostrato. Ad oggi abbiamo rimosso complessivamente 7.700 chili di rifiuti abbandonati sulla statale 120. Questi dati, ovviamente, non possono essere un vanto, ma anzi un motivo di riflessione: chi sporca non danneggia solo l’ambiente, ma Cerda e la sua gente minando l’immagine e l’orgoglio della nostra comunità”.

Si lavora alla terza giornata

Dal Municipio fanno sapere che sabato 6 settembre scatterà la terza giornata di sensibilizzazione ecologica. “Cerda pulita” avrà un’ulteriore tappa per proseguire con l’opera di bonifica e decoro. L’appuntamento per tutti i volontari è alle 8 nella centralissima Piazza La Mantia.