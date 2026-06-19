Cesarò, firmato il contratto per ampliare il depuratore

L'intervento vale oltre 1,5 milioni di euro. Fatuzzo: "Passaggio importante per il territorio"

MESSINA – È stato sottoscritto il contratto di appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di ampliamento dell’impianto di depurazione del Comune di Cesarò, nel Messinese.

A firmare l’atto sono stati il commissario straordinario unico per la Depurazione, Fabio Fatuzzo, e l’ingegnere Antonio Infante, procuratore speciale della società Ecochimica Stingo Srl, capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese aggiudicataria. Presente anche il responsabile unico del procedimento, il geometra Giuseppe Trusso.

L’investimento da oltre 1,5 milioni

L’importo complessivo del contratto ammonta a 1.524.200,33 euro oltre Iva e comprende sia la progettazione esecutiva sia la realizzazione dell’intervento. La durata prevista è di 345 giorni naturali e consecutivi per completare tutte le fasi dell’opera.

Fatuzzo: “Passaggio importante per il territorio”

“La firma di oggi rappresenta un passaggio concreto e particolarmente importante per il territorio di Cesarò – afferma Fatuzzo -. Dopo il completamento della procedura di gara, possiamo adesso procedere verso la progettazione esecutiva e la successiva apertura del cantiere”.

Secondo il commissario straordinario, l’obiettivo è dotare la comunità di un’infrastruttura ambientale moderna ed efficiente, adeguata alle esigenze del territorio.

“Il nostro impegno – aggiunge – è portare avanti rapidamente tutte le fasi necessarie, nel rispetto delle regole, della sicurezza e della qualità delle opere. L’adeguamento del depuratore contribuirà alla tutela dell’ambiente, alla protezione delle risorse idriche e al miglioramento dei servizi destinati ai cittadini”.