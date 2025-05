Cesena-Palermo 2-1: c’è spazio anche per Insigne tra i rosanero – LIVE

La diretta testuale del match tra i romagnoli e i rosanero

Allo stadio “Manuzzi” va in scena Cesena-Palermo, gara valida per la 37ª giornata del campionato di Serie B.

Cesena-Palermo: la partita

82′ – L’ultimo cambio dei rosanero è Di Mariano, fuori Diakité

80′ – Giallo per Ceesay

78′ – Doppio cambio in casa Cesena. Escono Berti e Bastoni sostituiti da Antonucci e Mendicino

75′ – Nel Palermo esce Ranocchia ed entra Insigne

72′ – Riprende il gioco al “Manuzzi”

70′ – Secondo cooling break della gara, si fermano per alcuni istanti le squadre

68′ – Tentativo al volo di Shpendi che mira all’incrocio dei pali, Audero è attento e respinge

61′ – La prima sostituzione di mister Mignani è Ciofi per Piacentini

59′ – Colpo di testa di Pohjanpalo che sfiora la traversa

57′ – Arrivano i primi cambi in casa Palermo. Fuori Le Douaron, Verre e Lund, entrano Brunori, Segre e Di Francesco

53′ – Giallo per Piacentini

51′ – Ci prova Le Douaron da posizione ravvicinata, tiro debole

46′ – GOL DEL CESENA! L’ex rosa Saric viene servito in area dei rosanero, il suo tiro viene deviato da Magnani e finisce alle spalle di Audero! Padroni di casa di nuovo in vantaggio in avvio di secondo tempo

Ore 16.10 – Comincia la ripresa, nessun cambio tra le due squadre

45′ + 6′ – Termina il primo tempo al “Manuzzi”

45′ + 5′ – GOL DEL PALERMO! Cross di Ranocchia e anticipo di Pierozzi, di testa, su Celia che si fa superare dal terzino dei rosanero! Dopo il penalty sbagliato da Pohjanpalo, i siciliani riaprono la gara con Pierozzi!

45′ + 4′ – Rigore parato! Pohjanpalo si occupa di calciare dagli undici metri ma Klinsmann legge bene la traiettoria e respinge il tiro del finlandese!

45′ + 3′ – Calcio di rigore per il Palermo! Cross di Lund, colpo di testa di Pierozzi e braccio largo di Celia che blocca la sfera. Non ha dubbi l’arbitro ad assegnare il penalty in favore dei rosanero

45′ + 1′ – Palo di Le Douaron dopo alcuni rimpalli in area di rigore del Cesena! Subito dopo Diakité si becca il giallo

45′ – Assegnati quattro minuti di recupero

41′ – Ammonito Pierozzi

37′ – GOL DEL CESENA! Corner ben sfruttato dai padroni di casa con Calò che, in area di rigore dei rosanero, viene perso da Ranocchia e deve solo appoggiare in rete per il vantaggio momentaneo dei romagnoli!

35′ – Ci prova Saric dal limite dell’area di rigore, respinge Audero che si fa trovare pronto

30′ – Riprende la gara

27′ – Cooling break al “Manuzzi” per le temperature più alte. Pochi istanti di pausa a metà primo tempo

22′ – Gol del Palermo con Le Douaron su assist di Ranocchia, ma rete annullata per posizione di fuorigioco del francese al momento della battuta del calcio di punizione del numero 10 dei rosanero

10′ – Fase di studio tra le due compagini nei primi minuti della gara. Nessuna occasione rilevante per entrambe le squadre

Ore 15.02 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia la gara al “Manuzzi”

Ore 14.59 – Cesena e Palermo sono sul terreno di gioco del “Manuzzi”, soliti saluti di rito prima del match

Ore 14.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, si comincia alle 15.00

Ore 14.25 – Squadre in campo per il riscaldamento

Cesena-Palermo: il tabellino

CESENA: 33 Klinsmann, 8 Saric, 9 Shpendi, 11 Ceesay, 13 Celia, 14 Berti (dal 78′ Antonucci), 19 Prestia (C), 24 Mangraviti, 26 Piacentini (dal 61′ Ciofi), 30 Bastoni (dal 78′ Mendicino), 35 Calò. A disposizione: 1 Pisseri, 93 Siano, 5 Mendicino, 7 Donnarumma, 15 Ciofi, 18 Giovannini, 23 Antonucci, 71 Manetti, 73 Pieraccini, 79 Pitti, 90 Perini, 92 Coveri. Allenatore: Mignani.

PALERMO: 12 Audero, 3 Lund (dal 57′ Di Francesco), 6 Gomes (C), 10 Ranocchia (dal 75′ Insigne), 19 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (dal 57′ Brunori), 23 Diakité (dall’82’ Di Mariano), 24 Magnani, 26 Verre (dal 57′ Segre), 27 Pierozzi, 43 Nikolaou. A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 4 Baniya, 7 Di Mariano, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Insigne, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 20 Henry, 25 Buttaro, 28 Blin. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Aureliano (Bologna). AA1: Lombardo (Cinisello Balsamo). AA2: Pressato (Latina). IV UFFICIALE: Iannello (Messina). VAR: Fabbri (Ravenna). AVAR: Muto (Torre Annunziata).

MARCATORI: 37′ Calò (C), 45’+5′ Pierozzi (P), 46′ Saric (C).

NOTE: Ammoniti: Pierozzi (P), Diakité (P), Piacentini (C), Ceesay (C).