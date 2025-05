La clip con i gol della gara

Ancora una delusione, ancora un passo indietro per il Palermo, che adesso non è nemmeno sicuro di giocare i playoff. Allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena, i rosanero escono sconfitti contro i romagnoli padroni di casa con il risultato finale di 2-1. In alto gli highlights della gara.