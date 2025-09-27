Cesena-Palermo, out Ranocchia e Diakité: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori per il big match di Serie B

Archiviata la sconfitta in Coppa Italia contro l’Udinese, il Palermo scende di nuovo in campo e si proietta solo sul campionato di Serie B fino al termine della stagione. A partire dalle ore 15.00, i rosanero saranno impegnati nel big match contro il Cesena allo stadio “Dino Manuzzi”. L’obiettivo del club di viale del Fante è avere continuità di risultati, che consentirebbe alla squadra di Inzaghi di dare uno strappo alla classifica per la conquista del primo posto.

Il Cesena, guidato dall’ex allenatore del Palermo Michele Mignani, è reduce dalla convincente vittoria per 2-1 ai danni del Venezia. Da quando è iniziato il campionato cadetto, i bianconeri hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio. Un bottino di 10 punti che è valso ai romagnoli il primato nella graduatoria di Serie B insieme ai siciliani e al Modena.

La compagine rosanero, nella scorsa giornata di campionato, ha battuto in casa il Bari con il risultato finale di 2-0. Anche il Palermo, fino a questa quinta giornata di Serie B, non ha mai perso: così come i bianconeri, tre vittorie e un pareggio sono gli esiti delle partite giocate fino a questo momento. La sconfitta per i rosa è arrivata martedì scorso in Coppa Italia contro l’Udinese, i friulani hanno passato il turno grazie alla vittoria per 2-1 alla Dacia Arena.

Cesena-Palermo: le probabili formazioni

Mister Mignani schiera i romagnoli con il suo tipico 3-5-2. Tra i pali Klinsmann, che avrà davanti Ciofi, Zaro e Mangraviti. In cabina di regia Castagnetti, affiancato da Berti e Francesconi. In avanti, coppia d’attacco composta da Shpendi e Blesa.

Pippo Inzaghi, con il suo 3-4-2-1, dovrà fare a meno di Ranocchia (elongazione all’arto inferiore destro) e Diakité (Riposo precauzionale), entrambi non convocati. In difesa, dunque, ci sarà Peda, mentre in mediana Gomes scalpita per un posto da titolare. In avanti, alle spalle di Pohjanpalo, dovrebbero esserci Palumbo e Le Douaron.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Adamo; Shpendi, Blesa.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Gomes, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.