Cga dà il via libera all’impianto di biogas a Pozzallo

Il sindaco Ammatuna: "Il pronunciamento lascia l'amaro in bocca"

POZZALLO (RG) – I giudici del Consiglio di giustizia amministrativa presieduti da Rosanna De Nictolis hanno respinto i ricorsi e dato il via libera alla realizzazione di un impianto di biogas nel Ragusano, che sorgerà in territorio di Modica, ma a ridosso della città di Pozzallo.

“E’ questo un pronunciamento che lascia l’amaro in bocca – dice il sindaco Roberto Ammatuna – Le sentenze si rispettano, anche se non si condividono e questo pronunciamento del Cga non è assolutamente condivisibile. L’unico aspetto positivo di questa sconfitta del territorio è quella della legittimazione del Comune di Pozzallo ad intervenire in quel territorio nel prossimo futuro”.

La stessa sentenza ha escluso la possibilità che il Comune potesse proporre ricorso autonomo. “In ogni caso Pozzallo è pienamente legittimata a intervenire nei giudizi civili per eventuali danni alla salute dei suoi cittadini – prosegue il sindaco – Le prescrizioni dei vari enti, pur in presenza di pareri positivi, sono stati talmente stringenti e rigide che difficilmente potranno essere rispettate. Senza dubbio alcuno il Comune di Pozzallo e tutti i cittadini saranno attenti e non faranno sconti a nessuno. L’ultima considerazione da fare è quella di un’Impresa che si è ostinata alla realizzazione di un impianto che la stragrande maggioranza dei cittadini ritiene non compatibile con lo sviluppo turistico del territorio e che naturalmente in tutte le fasi della realizzazione dello stesso sarà attentamente monitorato dall’intera comunità pozzallese. Nei prossimi giorni sarà organizzata una grande assemblea pubblica per stabilire le future iniziative da intraprendere nell’esclusivo interesse di Pozzallo”.