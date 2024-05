La sede del Cga in via Filippo Cordova a Palermo

La scelta dei "laici" spetta alla giunta del governo regionale

PALERMO – Mancano quattro giudici al Consiglio di giustizia amministrativa. “Colmeremo a brevissimo questa lacuna”, spiega il governatore Renato Schifani. Alla giunta regionale spetta, infatti, la nomina di 9 membri, cinque per la sezione consultiva e quattro per quella giurisdizionale.

Sono i cosiddetti laici che si affiancano ai togati e restano in carica sei anni. Al momento nelle due sezioni ne mancano rispettivamente uno e tre.

In sede giurisdizionale, il Cga ha competenza per gli appelli avverso le decisioni del Tribunale amministrativo regionale siciliano e per i ricorsi, in unico grado, per i giudizi di ottemperanza di decisioni dello stesso Consiglio. In sede consultiva, è invece organo di consulenza giuridico-amministrativa della regione.

La carenza dei laici è un ostacolo all’efficienza, soprattutto in sede giurisdizionale dove è in carica il solo avvocato Antonino Caleca. Inevitabile che la macchina ne risenta. L’ultimo intoppo è avvenuto pochi giorni fa. Andava discussa una causa che riguarda la Oikos, società che gestisce alcune discariche in Sicilia. Caleca ha chiesto di astenersi perché in passato ha assistito la società.

Il presidente del Cga Ermanno de Francisco ha dovuto rinviare la causa perché “non risulta possibile procedere a ulteriori integrazioni del Collegio giudicante”, specie dopo le dimissioni di Marco Mazzamuto.

Il puzzle va ricomposto in fretta. Bisogna nominare i tre laici che affiancheranno Caleca nella sezione giurisdizionale e Giovanni Ardizzone, Vincenzo Martines, Paola La Ganga e Giuseppe Arena nella sezione consultiva. Una partita di nomine che fanno gola a molti.