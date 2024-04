Cgil di Catania, assemblee generali al Teatro Stabile

La mobilitazione

CATANIA – Si terrà il 24 aprile la giornata delle Assemblee generali della Cgil e di tutte le categorie, su rivendicazioni contrattuali, referendum e mobilitazioni. A Catania si svolgerà a partire dalle 09.30, nel Teatro Stabile. Concluderà Pino Gesmundo, segretario confederale della Cgil nazionale.

“L’iniziativa – spiega il segretario della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo – arriverà dopo la manifestazione nazionale Cgil e Uil del prossimo 20 aprile con tutti i temi a essi collegati, come la salute e la sicurezza, la riforma fiscale e la tutela dei salari. Ma arriva anche a pochi giorni di distanza dal deposito in Cassazione dei quattro quesiti referendari che come Cgil abbiamo preparato a beneficio di tutti i cittadini£.

“Sono quattro domande – spiega – per ridurre la precarietà e garantire più sicurezza negli appalti e per smontare alcune delle leggi che hanno portato a un mondo del lavoro selvaggio, pieno di precarietà e troppo sbilanciato a favore delle imprese Siamo certi – chiosa De Caudo – che il nostro sindacato deve intervenire in maniera concreta e questo ci sembra il modo migliore per farlo”.

La Cgil in piazza con l’Anpi

25 aprile, Cgil in piazza con l’Anpi. “Parteciperemo al corteo con il sorriso vitale di sempre, e ogni anno che passa il nostro no al fascismo diventa sempre più concreto, soprattutto a ridosso di eventi come quelli degli ultimi giorni che hanno evidenziato una volontà di cancellare il diritto di espressione e opposizione alle idee del Governo nazionale in carica”.