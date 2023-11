Cgil: “Preoccupa il tentativo di privatizzare l’aeroporto di Palermo”

La denuncia del sindacato

PALERMO – Un’assemblea della Filt Cgil provinciale e regionale si è svolta ieri nei locali dell’aerostazione del Falcone e Borsellino di Palermo per discutere delle condizioni e delle prospettive dello scalo, “dopo i tentativi di privatizzazione già in atto e il peggioramento delle condizioni lavorative”.

Cgil, la denuncia

“Ci preoccupa il metodo con cui si intende privatizzare l’aeroporto: l’assenza di confronto con le parti sociali, l’esclusione totale dei lavoratori, la totale indifferenza da parte della proprietà di Gesap. Da mesi chiediamo su questi argomenti un tavolo con l’azionista di maggioranza, il sindaco della Città metropolitana di Palermo, il quale non ha mai risposto alle nostre richieste”, dicono il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e i segretari generali di Filt Cgil Palermo e Sicilia Fabio Lo Monaco e Alessandro Grasso.

L’attacco ai vertici Gesap

“L’attenzione della società di gestione sembra più interessata ai social che al sociale – aggiungono Ridulfo, Lo Monaco e Grasso – Vedere foto, festeggiamenti e servizi televisivi quotidiani da parte del managment di Gesap con alcune società di handling ci stupisce, considerando le problematiche serie sulle condizioni dei lavoratori delle stesse realtà, che questo mese percepiranno uno stipendio più basso del solito per problemi organizzativi non meglio precisati”.

Dagli addetti all’handlers sono giunte le maggiori lamentele, anche per il costo eccessivo per la mobilità: “Ad emergenza finita si sentono ormai dimenticati da tutti, istituzioni in primis. E prova ne è l’aumento spropositato del costo del parcheggio, da 30 a 81 euro mensili – proseguono Cgil e Filt – I lavoratori non possono sostenere tale spesa”.