Nozze blindate con 350 invitati tra lusso e tradizione siciliana.

Dai social arrivano le prime foto del matrimonio da favola tra Charles Forte e Georgie Wright celebrato lo scorso 24 aprile a Monreale, in Sicilia. Com’è noto, lo sposo è figlio di Sir Rocco Forte, a capo della catena alberghiera di lusso di cui fanno parte anche Villa Igiea di Palermo e il Verdura Resort di Sciacca.

Le prime istantanee dell’evento vip, a cui hanno preso parte circa 350 invitati sono state pubblicate su Instagram da Irene Forte, sorella di Charles. La donna ricopre il ruolo di Wellness Director di Rocco Forte Hotels ed è fondatrice e CEO di un brand di skincare che porta il suo nome e i cui prodotti si ispirano alla Sicilia, grazie all’uso di elementi naturali autoctoni.

Charles Forte, matrimonio al Duomo di Monreale

Il matrimonio tra Charles Forte e Georgie Wright è stato celebrato nel Duomo di Monreale, uno dei monumenti simbolo della Sicilia normanna. Dal 2015 la Cattedrale, celebre per i suoi maestosi mosaici bizantini, è patrimonio dell’UNESCO nell’ambito dell’Itinerario “Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale”.

In occasione delle nozze di Charles Forte, l’area attorno a Piazza Guglielmo II è stata transennata e sottoposta a misure di sicurezza straordinarie per garantire la privacy e una corretta gestione degli ospiti.

Irene e Lydia Forte (Foto IG Irene Forte)

Matrimonio Charles Forte e Georgie Wright, gli abiti

La sposa ha sfoggiato un abito bianco ricamato arricchito da piccole maniche velate, strascico e lungo velo in chiffon ricamato ai bordi. Le damigelle indossavano abiti in tonalità azzurro pallido.

Lo sposo ha invece optato per un look classico in linea con il tono dell’evento. Anche Irene Forte ha puntato sull’eleganza indossando, per il matrimonio del fratello, un abito verde firmato da Luisa Beccaria, stilista celebre per il suo stile romantico, etereo e femminile, che fonde l’eleganza milanese con suggestioni siciliane.

Ricevimento nuziale, tema e menù

Dopo la cerimonia, i festeggiamenti sono proseguiti nel Chiostro di Santa Maria La Nuova e nelle aree del complesso monumentale di Monreale e sono stati accompagnati da danze folcloristiche siciliane. Il tema scelto è stato l’oro in omaggio ai celebri mosaici del Duomo. Anche il menù avrebbe puntato sull’identità isolana.

Chi sono gli sposi

Charles Forte ha 30 anni ed è il figlio minore di Sir Rocco Forte. Ha due sorelle, Lydia e Irene, e lavora nel gruppo di famiglia con il ruolo di Director of Development, occupandosi dello sviluppo internazionale della catena alberghiera di lusso.

Georgie Wright è una manager e imprenditrice britannica di origine neozelandese, attiva nel mondo della moda. Il suo nome è legato al marchio di borse The Veil.

Le nozze di Georgie Wright e Charles Forte (Foto IG Irene Forte)

Chi è Sir Rocco Forte, padre dello sposo

Sir Rocco Forte è uno dei più importanti imprenditori europei nel settore dell’ospitalità di alta gamma. Alla guida di Rocco Forte Hotels ha sviluppato una collezione di strutture di lusso presenti nelle principali città internazionali.

In Sicilia il gruppo controlla Villa Igiea a Palermo, storico hotel affacciato sul mare rilanciato negli ultimi anni, e il Verdura Resort di Sciacca, tra le strutture più esclusive del Mediterraneo.

Il legame della famiglia Forte con la Sicilia

La famiglia Forte aveva scelto la Sicilia per un altro importante evento familiare. Irene, sorella dello sposo, nel 2021 convolò a nozze con l’avvocato francese Felix Winckler a Caltabellotta, nell’Agrigentino, con ricevimento al Verdura Resort.

Grazie al matrimonio di Charles Forte andato in scena venerdì 24 aprile a Monreale, la Sicilia si conferma tra le mete più ambite al mondo per il destination wedding.

(PHOTO CREDITS: IG Irene Forte)