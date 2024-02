Che cosa è il Suboxone, ecco perché può essere pericoloso

Si tratta di un medicinale i cui componenti sono buprenorfina e nalxone

PALERMO – Il Suboxone è un medicinale i cui componenti sono buprenorfina e nalxone. Si presenta in compresse bianche, di forma esagonale, da sciogliere sotto la lingua. Viene usato dai tossicodipendenti che hanno accettato di farsi curare. L’uso smodato di Suboxone, però, può creare a sua volta dipendenza.

Che cosa è il Suboxone

Il Suboxone deve essere utilizzato come trattamento sostitutivo per la dipendenza da oppioidi – come l’eroina o la morfina- nell’ambito di un trattamento medico, da parte di medici specialistici del Sert. Si utilizza per scoraggiare i sintomi di astinenza, secondo protocolli internazionali, scalari, nei tossicodipendenti che abbiano intrapreso un percorso di dissuefazione dall’uso degli stupefacenti.

Il Suboxone va usato per gli adulti e i giovani oltre i 15 anni di età già seguiti da un punto di vista medico, sociale e psicologico. Il medicinale può essere ottenuto soltanto con una speciale prescrizione medica.

Perché può diventare un pericolo

Se usato fuori dagli schemi medici può diventare una sostanza per drogarsi: dà dipendenza e sintomi di overdose. L’abuso può provocare grave insufficienza respiratoria, perfino la morte, ma anche gravi danni epatici e più facile esposizione a infezioni virali. L’abuso contemporaneo di alcolici potenzia tutti gli effetti.