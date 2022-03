Chernobyl, spenta la centrale nucleare: si temono fughe radioattive

I militari russi hanno scollegato l'impianto dalla rete. Niente dati anche dalla centrale di Zaporizhzhia

ROMA – La centrale di Chernobyl è “completamente ferma” a causa dell’offensiva russa. L’accusa arriva da Kiev, secondo i media internazionali, l’altro ieri l’Aiea aveva fatto sapere di aver “perso il contatto remoto di trasmissione dati con i sistemi di salvaguardia di Chernobyl”. Le forze russe, secondo gli operatori della centrale, hanno scollegato l’impianto nucleare dalla rete.

Intanto, i sistemi dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica che monitorano la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia hanno smesso di trasmettere dati; un’interruzione simile a quella del sito di Chernobyl: l’Aiea si dice “preoccupata” ma al momento esclude il possibile rilascio di radiazioni.

Zelensky crede intanto “che la minaccia della guerra nucleare sia un bluff” di Putin. La Casa Bianca avverte invece del rischio che la Russia “usi armi chimiche” in Ucraina. Oggi in Italia la conferenza delle regioni sul piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari.