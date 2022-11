Chiara Ferragni a Palermo, c’è il gratta e vinci: quanto costa

La famosa influencer sarà nel capoluogo il prossimo 29 novembre

PALERMO – Ancora pochi giorni per tentare la fortuna e vedere dal vivo Chiara Ferragni il prossimo martedì, 29 novembre. Bisogna, però, essere disposti a spendere minimo 49 euro in prodotti della linea make up dell’influencer di Cremona e tentare la fortuna con un gratta vinci che si riceve dopo l’acquisto in profumeria.

L’evento, esclusivo, che si terrà da Douglas in via Principe di Belmonte è riservato solo a 60 fortunate persone. Per questo a Palermo è già partita la caccia al gratta e vinci fortunato. “Ho comprato un rossetto, un mascara e un fard – dice Elisa 18 anni- ma non ho vinto, sono una fans sfegatata e spenderò tutti i miei risparmi fino al 28 novembre per cercare di trovare un gratta e vinci vincente, vorrà dire che a Natale regalerò solo i trucchi di Chiara a tutte le mie amiche e parenti”. L’iniziativa ricorda quella del famoso film con Jonny Depp la Fabbrica di Cioccolato, dove però bastava comprare una tavoletta di cioccolato e spendere poco, in questa “caccia” della Ferragni bisogna spendere almeno 49 euro non un centesimo di meno.

Sono tante le persone deluse. Non solo ragazzine ma donne di tutte le età in profumeria ,anche se la cifra da spendere non è proprio economica.

“Mi sento come nel film di Willy Wonka – dice Sara – solo che nel film con pochi spiccioli tentavi la fortuna, qui devi possedere un piccolo tesoretto per cercare di vedere la Ferragni dal vivo. Devo dire che sono delusa ho speso 49 euro, ho avuto un gratta e vinci e non ho vinto… non spenderò altri soldi. Doveva dare la possibilità di tentare la fortuna più volte. Senza limite di spesa, acquistando anche solo un prodotto (circa 20 euro) in modo da poter avere più biglietti ma così non lo trovo giusto. Ha perso una fans”.