Chiarella riabbraccia il rossoazzurro: acquisto definitivo dal Pescara

L'esterno d'attacco era in comproprietà con gli abruzzesi: pronto ad aggregarsi al ritiro

1' DI LETTURA

CATANIA – Si è concluso tutto come doveva. Ovvero, con il ritorno nel roster etneo di uno dei giocatori certamente più rappresentativi della cavalcata che ha visto il Catania trionfare in Serie D nella Stagione appena conclusa. Marco Chiarella, cartellino che fino a ieri era a metà col Pescara, torna a vestire il rossoazzurro: e questa volta lo farà tra i professionisti.



La notizia adesso è ufficiale ed è stata confermata dalla stessa Società del Patron Pelligra:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Delfino Pescara il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Chiarella, nato a Penne (Pescara) il 14 agosto 2002. L’attaccante indosserà la maglia rossazzurra per la seconda stagione consecutiva. Nell’annata appena conclusa, Chiarella ha sommato 20 presenze, realizzando 5 reti e sommando 3 assist”.

[Credits foto: Catania Fc]