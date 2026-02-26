L'arresto è scattato quando i genitori impauriti hanno chiamato i carabinieri

PALAGONIA (CATANIA) – Rubava oggetti in casa per avere dei soldi per comprare del crack e all’ennesimo diniego dei genitori di dargli del denaro li aveva minacciati di morte: “Io vi ammazzo nel sonno…”. Per questo il Gip di Caltagirone, su richiesta della locale Procura, aveva emesso nei suoi confronti un divieto di avvicinamento a meno di 500 metro dalla casa dei suoi familiari.

Così quando il 34enne, violando il provvedimento, si è presentato nella loro abitazione per chiedere del denaro i suoi genitori, preoccupati, hanno chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari dell’Arma l’uomo ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dal balcone dell’appartamento.

I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e lo hanno arrestato e posto ai domiciliari. Il Gip ha convalidato il provvedimento e disposto per l’indagato la misura cautelare in carcere.