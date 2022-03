Chiesa, “Renna a Misericordie: diffondete cultura carità”

L'incontro in Arcivescovado.

Catania – “Sono soddisfatto nel vedere quanta carita’ c’e’ nella nostra arcidiocesi e nel vedere che sono impegnate forze sia di persone piu’ avanti negli anni sia dei ragazzi con le loro famiglie. Questo crea una cultura della carita’ che ha certamente un suo impatto in tutta la societa’. Io dico alle Misericordie preoccupatevi non solo di soccorrere in determinate situazioni ma di diffondere attorno a voi una cultura della carita’ che quando e’ autentica non puo’ essere disgiunta da una cultura della legalita’, della cura del territorio, delle relazioni e del futuro della nostra terra”. Lo ha detto l’arcivescovo metropolita di Catania Mons, Luigi Renna, incontrando in Arcivescovado una rappresentanza delle Misericordie del Comitato provinciale di Catania alla presenza delle rappresentanze regionali e nazionali di Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia e del correttore spirituale nazionale Francesco Agostinelli.

“Molto forti ed emozionanti le parole che Sua Eccellenza ha voluto rivolgerci – ha detto il presidente del Comitato provinciale Misericordie Alfredo Distefano – attraverso le quali ci ha invitato ad essere testimonianza di carita’ e di non svolgere solamente attivita’ professionale, portando questa a tutti ed in maniera particolare ai piu’ bisognosi. L’invito che ci ha lanciato e’ quello di rivederci a settembre per dedicarci a momenti di approfondimento su tematiche vicine al movimento”.

Dopo l’incontro con l’arcivescovo le Misericordie catanesi con altri rappresentanti delle Misericordie siciliane si sono date appuntamento presso la Misericordia di Catania Porto per un incontro sul Sinodo delle Misericordie.